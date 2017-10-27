Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi'nde tedavi gören Baykal'ın ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulunarak, Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

"GÜÇLÜ BÜNYESİ VAR, DURUMU DAHA DA İYİYE GİDİYOR"

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Bak, şöyle konuştu:

"Ailesine geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Deniz Bey ile hukukumuz, NATO Parlamenterler Asamblesi'nde ve Avrupa Konsey Parlamenterler Asamblesi'nde toplantılarda birlikte olmuştuk. Kendisinin sporcu olması nedeniyle de ortak sohbetlerimiz oldu. Güçlü bir bünyesi var, durumu da iyiye doğru gidiyor. Hepimiz dua ediyoruz.

Ailesine de geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Kendisine dua ediyoruz. İnşallah tekrar sağlığına kavuşacak ve Türk siyasetinde önemli bir yeri olan Deniz Bey, bu hizmetine devam edecek diye düşünüyorum."