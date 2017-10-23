Ankara Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Erkan İbiş, "Her emara giriş bir tramva oluyor. Ödem çözülme süreci devam ediyor. Uyutulma işlemi çok önemli, devam edecek" dedi.

deniz baykal

erkan ibiş