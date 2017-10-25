Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi'nde tedavi gören Eski Cumhuriyet Halk Partsi (CHP) Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumu ile ilgili basın mensuplarına açıklama yaptı.

Prof. Dr. Erkan İbis, "Solunumu tümüyle kendine ait. Solunumu yeterli. Umut verici olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Kol ve bacaklarında hafif haret var. Bilincinin açılmasına yönelik gelişmeler var. Elbette bundan sonraki yoğun bakımdaki süreç zaman alacak. Günler haftalar alacaktır. Bu iyleşmme sürecinin önümüzdeki günlerde daha iyi noktaya ulaşacağını umuyoruz. Süreci sabırla beklemek gerektiğini vurgulamak iztiyoruz. Komadan çıkış bulguları veriyor. Zaman zaman solunum desteği vereceğiz. Amacımız beyin korumayı sürdürebilmek. İyi yolda olduüğumuzu sdöylemek istiyoruz. bulgular gün be gün umutlu" dedi.

Deniz Baykalın sağlık durumu