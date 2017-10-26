Deniz Baykal'ın tedavisinde 11. gün! Olumlu seyir devam ediyor

Deniz Baykal'ın Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi'ndeki tedavisinin 11. gününe girildi. Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin olumlu gelişmelerin yaşandığı belirtiliyor. Solunumunun artık tamamen kendisine ait olduğu belirtilen Baykal'ın komadan çıkış bulguları verdiği de gelen bilgiler arasında.

Habertürk TV'den Pınar Tatlıbaş'ın aktardığına göre; Baykal'ın yoğun bakım sürecinin günler ve haftalar alabileceği belirtiliyor.

Deniz Baykal travma yaşamaması için tedavi sürecinde sık sık uyandırılıp uyutuluyor. Baykal beyninde oluşan ödem ve kanamaya bağlı artan basıncın düşürülmesi için 3 kez operasyon geçirmişti.