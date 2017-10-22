İLK karşılaştığımda 10’lu yaşlardaydım...
Akrabama ait evin dikdörtgen salonunun en başında oturduğu yerden enerji püskürten gür sesiyle herkesin dikkatini üzerine topluyordu.
O gün başladı tanışıklığımız...
Bazen gazeteciliğin doğasından kaynaklanan nedenlerle soğudu, ancak hep sıcak ve saygı içinde devam etti.
Bir süre sonra da ailenin bir ferdi gibi her akşam adı geçti.
İlginçtir, bazen de kuzenlerim hakkındaki gelişmeden beni haberdar eden oldu...
En son karşılaşmamız ise hastalanmasından 1 hafta önce Meclis kulisindeydi...
Strasbourg toplantısına gitmeden 1-2 gün önce İlhan Kesici ve Metin Lütfi Baydar’ın aralarında bulunduğu 7-8 CHP milletvekiline yine enerji dolu cümlelerle bir şeyler anlatıyordu.
Kısa bir selamlaşma, hal hatır sorduktan sonra ayrıldık...
Rahatsızlandığı haberini sabah erken saatte cep telefonuma gelen mesajla öğrendiğimde, telaşlandım.
İlk aradığım da bir gün önce CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun Denizli gezisinde sohbet ettiğim Aydın Milletvekili Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar idi...
“Beyin damarında pıhtı oluşmuş, Ataç (Baykal) ile ben de ameliyata giriyoruz, çıkınca ararım...”
Deniz Baykal’ın rahatsızlığıyla ilgili ilk elden bilgi edinme sürecim böyle başladı...
Sonrasında da hemen her gün bir şekilde arkadaş ve yakınlardan durumu hakkında bilgi gelmeye devam etti.
TBMM’de Baykal’ın yanından hiç ayrılmayan, yakın dostlukları herkes tarafından bilinen, rahatsızlığı döneminde de ameliyatlar dahil hep yanında olan Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar’ı dün yine aradım...
Sesi oldukça üzüntülüydü...
Kaygılandım; “Deniz Bey’in sağlık durumundan dolayı değil” dedi...
Baykal’ın hastane sürecini ameliyatlara da girerek takip eden oğlu, Genel Cerrahi Profesörü Ataç Baykal, kızı Biyokimya Profesörü Aslı Baykal Ataman ile takip eden doktorların da kendisi gibi üzgün olduğunu belirtti.
DOKTORLARI EVLATLARI
Ardından, “Hepimiz tıp profesörüyüz” deyip yaşanan süreci eksiksiz sıraladı:
- Strasbourg dönüşünde soğuk algınlığından kaynaklı rahatsızlığı vardı. Sabaha karşı 05.06’da öksürerek uyanınca kolundaki ve bacağındaki güçsüzlüğü hissedip koruması Mehmet’i aramış.
- Mehmet anında müdahalede bulunmuş ve ambulansla yakındaki Memorial Hastanesi’ne götürülmüş. Orada beynin sağ tarafının beslenmesinin kötü olduğu tespit edilmiş.
- Saat 08.05’te İbn-i Sina Hastanesi’nde Girişimsel Radyoloji Profesörü Dr. Kıvılcım Yavuz sağ kasığından girip beynin sağ tarafını besleyen serebral arterin (beyni besleyen damar) tıkalı olduğunu gördü. Prof. Dr. Ataç Baykal ile ben de bu esnada yanındaydık.
- Pıhtıyı alınca rahatsızlığı azaldı ve rahatladı. Ancak damarın çok daraldığı, trombosit oluşturduğu görülünce sürekli açık tutmak için stent takıldı.
- Uyandığında gayet iyiydi. Elimi tuttu, “Metin nasıl durum?” diye sordu, “Gayet iyi, zamanında müdahale edildi” dedim. Bu arada Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Hikmet Çetin ve Sayın Tayyip Erdoğan geldi, onlarla da kısa süre sohbet etti.
- Damarın açılması sonrası kurtarılan beynin sağ tarafının küçük bir bölümünde bu kez, bu tür olaylar sonrası rastlanılan şekilde küçük bir enfarktüs oluştu.
BEYNİN DURUMU
- Normalde 60 yaş üstü insanın beyni daha sulu olur ve kafatasıyla arasında boşluk bulunur. Deniz Bey’in beyni 30-35 yaşını aşmamış bir insanınki gibi tam kapalı. Orada kanama olunca baskı yapmaya başladı, bunun üzerine beyin sapına baskı oluşmaması için kafatasından bir bölüm açtık.
- Yapılması gereken neyse yapıldı, hepsi de uluslararası sisteme uygun olarak gerçekleşti.
- Şimdi beynin zamana ihtiyacı var, iyi olacağına inanıyorum...
Bunları söyleyen, Baykal’a oğlu kadar yakın olan bir tıp profesörü...
Ameliyatının tüm aşamalarında olan ise tıp doktoru oğlu Prof. Dr. Ataç Baykal ile kızı biyokimyacı Prof. Dr. Aslı Ataman Baykal...
Bir kişiye sanırım evladından daha iyi bakacak kimse de yoktur...
Sağlığına bir an önce kavuşması dileğiyle...
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
-
Misafir 19 dakika önceGeçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Umarım ki kısa zamanda sağlığına kavuşur.00
-
Misafir 5 dakika önceMillet doktor olmuş00
-
Misafir 38 dakika önceAllah iyilik versin. Daha güzel günler göreceğiz... Güneşli günler...00