Beyin damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle yoğun bakımda kalıp tedavi için daha sonra Almanya'ya giden CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Almanya'ya gönderilen ambulans uçakla Türkiye'ye döndü.

İHA'nın haberine göre, Deniz Baykal'ın tedavisi Ankara GATA'da devam edecek.

Münih yakınlarındaki Murnau Kaza ve Travma Kliniği'nde tedavi gören Deniz Baykal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın talimatı üzerine Almanya´ya gönderilen Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla bugün Ankara'ya döndü. Çubuk yolu üzerinde bulunan Esenboğa Genel Havacılık Terminali'ne inen Baykal'ı burada CHP'liler ve akrabaları karşıladı. Baykal daha sonra ambulansla Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi (GATA) kalp-damar cerrahisi binası içerisinde bulunan Palyatif Bakım Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Baykal'ın sağlık durumunu Dr. Evren Yaşar´ın özel odada takip edeceği öğrenildi.

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