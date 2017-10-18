Hastaneden açıklama: Baykal'ın durumu ciddiyetini koruyor bilinci kapalı

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.



Prof. Dr. İbiş, açıklamasında, "Bilinci kapalı. Hayati bulgulatı konrol altında. Ancak tomografi bulgularında bir miktar iyileşme bulgusu var. Küçükte olsa bizi umutlandıracak bulgular var. Kendisine yine cihazla solunum desteği sağlanıyor ve beyin koruma tedavisi uygulanıyor" dedi.

DHA'nın haberine göre, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, hastane bahçesinde Deniz Baykal'ın sağlık durumuna yönelik açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. İbiş, Deniz Baykal'ın durumunun ciddiyetinin koruduğunu belirterek, şunları söyledi:"Bilinci kapalı. Hayati bulguları kontrol altında. Herhangi bir belirgin anormallik yok. Bu güzel yönü. Nörolojik bulguları dünle aynı. Beyin fonksiyonları yine dünle aynı. Bunları özellikle söylüyorum çünkü daha önce bir kötüye gidiş vardı. Ama dünle bugün arasında kötüye gidiş anlamında bir sonuç yok. Bu bizim için güzel bir bulgu. Tomografi bulgularında bir miktar iyileşme bulgusu var. Küçükte olsa bizi umutlandıracak bulgular var. Kendisine yine cihazla solunum desteği sağlanıyor. Beyin koruma tedavisi uygulanıyor. Bunun bir parçası olarakta uyutulma işlemi devam ediyor. Sosyal medyada beyin ölümü gerçekleştiğine dair bazı haberler çıkıyor. Kesinlikle böyle bir şey yok."

"BEYNİ KORUMAK İÇİN UYUTULUYOR"



Daha sonra basın mensuplarının sorularını cevaplayan Prof. Dr. İbiş, Baykal'ın uyutulmasıyla ilgili, "İlgili hocalarımızı muayenesi sırasında muayene yapıldıktan sonra tekrar uyutuluyor. Çünkü uyanık kaldığı sırada beyin yoruluyor. Onu önlemek için, beyni daha fazla korumak için uyutma işlemine devam ediiyor." dedi.



Prof. Dr. İbiş, dünyaca ünlü beyin cerrahı Prof. Dr. Uğur Türe'nin Baykal'ı kontrol etmesiyle ilgili ise, "Deniz beyin kızı Aslı hanımın talebiyle bu kontrol gerçekleşti. Biz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak en iyisini yaptığımıza güveniyoruz. Bu nedenle de 'Elbette gelip görebilir' dedik. Ve yapılabilecek olanın en iyisinin yapıldığını, her şeyin mükemmelce yapıldığını belirterek buradan ayrıldı. Biz bu konuda çok açığız. Bir hekimin, ailenin talebiyle gelip görmesinde muayene etmesinde hiçbir sakınca yok" dedi.

"İNANCIMIZI VE DUAMIZI EKSİK ETMEYECEĞİZ"



Prof. Dr. İbiş, tedavi sonrası Baykal'da kalıcı hasar olup oluşamayacağı ile ilgli yöneltilen soruya ise şu şekilde cevap verdi: "Bu süreç çok önemli. Dün anlık değişiklikler yaşadık. Sonucun nereye varacağını bugünden söylemek mümkün değil. Süreci hep beraber takip dedlim. Elbetteki elimizden geleni yapacağız. Elbetteki onun iyileşmesi içinde inancımız ve duamızı eksik etmeyeceğiz. Ümitsiz olduğumuzu asla söylemedik, söyleyemeyiz de. Öyle bir şey olamaz da. Biz hekimiz. Elbette umudumuz var."

"TIPTA HER AN HER ŞEY OLABİLİR"



İbiş, Baykal'a takılan stentle ilgili de, "Stent yerinde duruyor. Stentte bir anormallik olduğuna dair elimizde herhangi br bulgu yok. Şu anda stentin açık olduğunu gösterir bulgular elimizde var" dedi.



İbiş, Baykal'ın akciğeriyle ilgili endişe verici bir durum olup olmadığının sorulması üzerine de şunları söyledi:



"Şu anda kontrol altında. Ateşi oldukça düştü. Enfeksiyon bulguları ilgili hekimlerce takip ediliyor. O da yüz güldürücü durumda. Şu an için konuşuyorum bunları. Tıpta her an her şey olabilir. Şu an için akciğer enfeksiyonu yönünden de bugular olumlu yönde."



Prof. Dr. İbiş açıklamasının sonunda ise hastane dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesini istedi.



ÖZGÜR ÖZEL: DÜNE GÖRE İYİ DURUMDAYIZ



CHP'li Özgür Özel, "Bugün sabah 08:30'da tomografi çekildi. O açıdan haberler iyi. Dün kötüydü, düne göre iyi durumdayız. Yoğun bakımdan çıkmadı. İsterdik çıkmasını. Bu sabahki tomografi daha iyi." demişti.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan da Baykal'ın sağlık durumu hakkında, "Şu anda uyutulma süreci. Sayın Baykal'ın rahatsızlığı sürekli takibimizde" açıklamasında bulunmuştu.

Demircan, şunları kaydetti:

"Hekim arkadaşlardan bize gelen bilgiler uyutulma döneminde, yani uyutulma, beynin istirahate sevk edilmesidir. Bu belli bir süre, 72 saat olur, üç gün olur... Bu şekilde, süre sonunda, inşallah Sayın Baykal bu tedaviden istifade etmiş olarak tedavisini tamamlamış olur. Sayın Baykal'ın rahatsızlığı sürekli takibimizde. Cumhurbaşkanımız gerekli talimatı verdi. Türkiye'deki bütün yetkin hekimler Sayın Baykal'ın sağlık durumuyla ilgileniyorlar. Onların içerisinde Cumhurbaşkanımızın görevlendirilmesini istediği Prof. Dr. Uğur Türe de burada hizmet veriyor."

BÜLENT ARINÇ, BAYKAL'I ZİYARET ETTİ

Baykal'ı ziyaret eden eski TBMM Başkanı Bülent Arınç şu açıklamalarda bulunmuştu.

Herkesin takdirle andığı güzel bir siyasetçiye geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek için ziyaret ettim. Ancak kızı ile görüşebildim. Doktorlardan bilgi aldım. Sayın Baykal bugün düne kadar çok daha iyi durumda. İnşallah daha iyi olacak. Onun siyasetini çok yakından takip etmiştim. Bugün de çok ani bir rahatsızlık oldu. Spora çok düşkün olduğunu biliyoruz ama hayat böyle bir şey. Bugün mutlaka ziyaret etmek istedim, hep iyi haberler aldım. Hastanelerimiz ve doktorlarımız çok iyi yetişti. İnşallah doktorlarımız çabası ile Allah'ın da izniyle sayın Baykal, normal hayata katılacak.

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