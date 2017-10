Özgür Özel: Baykal'ın hayatını kaybettiği haberleri doğru değil

Üçüncü ameliyatın ardından sağlık durumu kritik bir aşamaya gelen Deniz Baykal'ın beyin ölümünün gerçekleştiği iddia edilmişti.

Habertürk yazarı Sevilay Yılman attığı tweette Baykal'ın hayatını kaybettiği iddialarına karşı, "Yanlış bi bilgi dolaşıyor şu anda #denizbaykal la ilgili..Henüz ölmedi hayatta ancak durumu iyi değil. Beyin ölümü gerçekleşmiş durumda" ifadelerine yer verdi.

Daha sonra bir tweet daha atan Sevilay Yılman, Şaban Sevinç ve Mehmet Sevigen'in aradığını belirterek “Deniz Baykal’ın durumu kritik ama beyin ölümünün gerçekleştiği bilgisi doğru değil.” bilgisinin verildiğini aktardı.

Öte yandan, Deniz Baykal'ın hayatını kaybettiğine yönelik sosyal medyada dolaşan haberlerin ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel açıklama yaptı. Özel açıklamasında şunları söyledi:

"Sağlığının kötüye gittiğine ilişkin yapılan haberler ve çok kötü haberlere ilişkin duyumların tamamı asılsızdır."

DENİZ BAYKAL'IN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN HASTANEDEN AÇIKLAMA

Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin hastaneden yapılan açıklamada "Beyindeki kanama ve ödem en üst düzeyde seyrediyor." ifadeleri kullanıldı.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbiş, Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin "Şu ana kadar çok daha iyi sonuçları görebilme umudumuzu hep koruduk, ancak gelinen tablo içerisinde, elbette ki umutlarımızı yine koruyoruz ama bazı olumsuzlukları yaşadığımızı da sizler de biliyorsunuz, sizlerle de paylaşıyoruz.

Hep bunu söyledik, olayın ilk başladığı anda hayati tehlikesi var zaten, çünkü hep dedik ki ciddi bir durum bu. Ağır bir beyin hasarı ve o hayati tehlike her an var. Yine de var elbette ki ama bu hastaneye geldiği anda da vardı.

Şu anda kendisine yine yoğun bakımda yoğun tedavi uygulanıyor. Solunum desteği sağlanıyor, beyin destekleri sağlanıyor. Bu süreç içinde kendisi tabii ki bilinci kapalı olarak uyuyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deniz Baykal'ın doktorunu arayarak sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel Kalemi Hasan Doğan'a da talimat verdi. Hasan Doğan, Yeditepe Üniversitesi Başkanı Bedrettin Dalan'a ulaştı ve Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Uğur Türe, Baykal'ın kontrolü için Ankara'ya gitti.

Deniz Baykal'ı kontrol eden Türe, Baykal'ın durumunun stabil olduğunu ve beyin ölümünün gerçekleşmediğini açıkladı. Türe, Baykal'ın kızı Aslı Baykal ile görüşüp incelemelerden sonra kendisine tahsis edilen uçak ile istanbul'a döndü.

3. KEZ AMELİYATA ALINDI

Eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, beyninde oluşan basınç nedeniyle 3. kez ameliyat edildi

Deniz Baykal'ın sabah yapılan ameliyat sonucu yara kenarında oluşan kan birikintisi doktorlar tarafından temizlendi. İşlem, enfeksiyon riskine karşı ameliyathanede yapıldı.

Baykal'ın, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesindeki tedavisi sürüyor.

Temizleme işleminin ardından Baykal'ın tomografisi çekildi. Tomografi sonuçlarının doktorlar tarafından değerlendirmeye alındığı öğrenildi.

Eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, beyindeki ödem nedeniyle yeniden ameliyata alınmıştı. Baykal'ın ameliyatının sona erdiği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İBİŞ: DENİZ BAYKAL ŞU ANDA UYUTULUYOR, ZİYARET YASAĞI GELDİ

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Baykal'ın ameliyatına ilişkin açıklamalarda bulundu. İbiş, "Bazı beyin ödemlerinin ortaya çıkması, beyin kanaması komplikasyonlardan biri olabiliyor. Bugün diğer bir komplikasyon da kafa içi basıncının artması. Ani gelişen bir durum. Şu anda kanama yok o konuda içimiz rahat. Deniz bey şu anda uyutuluyor. Akşam 8 gibi tekrar tomografisi yapılacak. Ardışık tomografilerle sürekli değerlendirilecek. Beyin çok hassas bir organ. Risklerle dolu. Şu anda bulunduğumuz durumda her şey hekim arkadaşlarımızın kontrolü altında. Bundan sonra farklı sürprizlerle karşılaşabilir miyiz, onu bilemiyoruz. Deniz beye ziyaret yasak, dün de yasaktı bugün de yasak. Enfeksiyon riskini alsın istemiyoruz. Bundan sonraki süreçte yeni riskler oluşabilir. Deniz bey çok ciddi bir hastalık geçiriyor. Beyine giden ana damarın tıkanması, bu noktadan sonra yeni tıkanıklıkların oluşmamasıydı bizim tedavi planımız. Riskler her zaman vardır. İmkanlar doğrultusunda elden gelen yapılacaktır. Önümüzdeki süreçlerde farklı tablolarla karşılaşabiliriz. Her şey yolunda giderse akşam 20:00'deki tomografiden sonra uyandırılacak." dedi.

BAKAN DEMİRCAN'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Demircan, "Şu anda endişe edilecek bir durumda değiliz. Sayın Baykal üstesinden gelecek. Tedavi neticesinde sağlığına kavuşacağını ümit ediyoruz." dedi.

MECLİS BAŞKANI KAHRAMAN, BAYKAL'I ZİYARET ETTİ

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin, "İnşallah iyiye doğru giden bir durum var, şifa ve sağlık diliyorum. Baykal'a nice hizmetler yine nasip olur inşallah. Değerli bir devlet adamı, kıymetli bir insan." dedi.

Kahraman, Baykal'ı, tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesinde ziyaret etti, durumuna ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Ziyareti sonrasında gazetecilere açıklama yapan Kahraman, Deniz Baykal'a şifa dilemek için ziyarete geldiğini belirterek, "İnşallah iyiye doğru giden bir durum var, şifa ve sağlık diliyorum." diye konuştu.

İbn-i Sina'nın oldukça yetkin bir hastane olduğunu ifade eden Kahraman, Baykal'ın sağlığına kavuşması için dua ettiklerini kaydetti.

Kahraman, "Baykal'a nice hizmetler yine nasip olur inşallah. Değerli bir devlet adamı, kıymetli bir insan." değerlendirmesinde bulundu.

