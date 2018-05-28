CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın yürüteçle yürümeye başladığını ve yeni dönemde Meclis'teki yemin töreninde yer alacağını söyledi.
CHP'nin Antalya milletvekili adayları, Antalya Tenis İhtisas Kulübü'nde (ATİK) gazetecilerle bir araya geldi. Ankara'da tedavisi devam eden Deniz Baykal ve Ali Takavut dışındaki 14 milletvekili adayı, kendini tanıttı.
"BAYKAL YÜRÜTEÇLE YÜRÜYEBİLİYOR"
Yeni dönemde de Antalya'dan ikinci sırada aday gösterilen CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, Deniz Baykal'ın sağlık durumu ve adaylık süreci hakkında bilgi verdi. Deniz Baykal'ın bir devlet adamı olduğunu, yıllarını demokrasi ve özgürlük için harcadığını belirten Budak, Baykal'ın aynı zamanda CHP'nin ikinci kurucusu olduğunu söyledi. Budak, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Baykal'ı ziyaret ettiğinde kendisinin 'Ülkeye katkı koymak istiyorum' demesi bizim için yeterlidir. Hizmet etme arzunu dile getirmiştir. Bütün mesele bundan ibarettir. Sağlık durumu mükemmele doğru gidiyor. Kendisini 2 aydır zaten rahatlıkla ifade ediyordu. Yürüteçle yürüyebiliyor. TBMM'nin yeni döneminde yemin merasiminde bizimle birlikte olacak dedi.
NET ADIMLARLA İKTİDARA GELİYORUZ
Budak, seçimlerin normal şartlarda 3 Kasım 2019'da yapılmasının planlandığını, ancak bir anda Türkiye'nin gündemine erken seçim düştüğünü söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu konuda öncü birlik olduğunu kaydeden Budak, Arkasından baskın seçim kararı aldılar. '2 ayda muhalefet bir araya gelemez' dediler. Öyle bir araya geldik ki seçimlere hazır olanın Millet İttifakı olduğunu gördüler. Korktular, seçim bildirgelerinde hiçbir şey yok. CHP'nin önceki seçim bildirgesini açıkladılar. Deniz bitti kara gözüktü. Bunun hırçınlığındalar. Net adımlarla iktidara geliyoruz, çünkü yönetemiyorlar. Eğer her şey yolunda ise neden baskın seçim var Yolunda değilse neden Cumhur İttifakı'na oy verilsin Mutlak iktidardalar, OHAL var, istediğin gibi ülkeyi yönetirsin, o zaman ne var Vatandaşların bunu kendilerine sormalarını istiyorum. Bunların Cumhuriyet ile bir alıp veremedikleri var diye konuştu.
BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NA ELEŞTİRİ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, CHP'nin Antalya milletvekilleri adaylarına yönelik söylemlerini de eleştiren Budak, Dışişleri Bakanı Antalya için bir gurur ama böyle bakanlık var mı, dış işlerde her karar saraydan alınıyor. Bizim Dışişleri Bakanı da bizim iç işlerimize karışıyor. Kaldırılacak Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı savunamıyor. Biz kaldırmak yerine daha da güçlü olması için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı birbirinden ayırt edeceğiz dedi.
ÖTEKİLEŞTİRMENİN OLMADIĞI BİR TOPLUM
CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul da erken seçim kararı nedeniyle merkez yoklaması ile adayların belirlendiğini söyledi. 78 aday adayının başvuru yaptığını hatırlatan Kumbul, şöyle konuştu:
İktidar partisi ittifak yasası çıkardı. Muhalefetteki partilerin ittifak yapacaklarını hesaplayamadılar. Ancak söz konusu vatan olunca herkes bir araya geldi. 24 Haziran millet ittifakı parlamentoda çoğunluğu kazanacaktır. İnce'nin adaylığı konusunda müthiş bir heyecan var. 8 Temmuz'dan sonra adalet ve demokrasiye el atacağız. Güçler ayrılığını daha da kuvvetlendireceğiz.
EN GENÇ ADAY KONUŞMASIYLA ALKIŞ ALDI
Tanıtıma katılan milletvekilleri, öz geçmişlerini paylaştı. Hedeflerini anlatan CHP'nin en genç milletvekili adayı İsmail Hakkı Gül'ün (18) konuşması alkış aldı. 16 kişilik listenin son sırasında yer alan Gül, Ülkenin gidişatını, ne durum olduğunu bilecek ve sorunlar karşısında susamayacak kadar olgunum. Gençlerin sorunlarını en iyi gençler anlar. Gençlerin sorunlarını aktarmak için adayım. Okullara ve öğretmenlere baskıyı biliyorum. Önemseniyor denip önemsenmeyen gençler için adayım dedi.
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