Cadde'nin haberine göre, Deniz Baysal-Barış Yurtçu çifti, dostlarıyla buluşmak ve alışveriş yapmak üzere alışveriş merkezine giriş yaparken el ele görüntülendi.

Mutlu olduklarını ve her şeyin yolunda olduğunu ifade eden ikili, alışveriş sırasında hayranların fotoğraf isteklerini kırmayarak her biriyle samimi hatıra fotoğrafı çektirdi.

Alışveriş sonrası bir restoranda dostlarıyla bir araya gelerek keyifli vakit geçiren ünlü çift, daha sonra araçlarıyla AVM’den ayrıldı.