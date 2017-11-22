Deniz Baysal veda etti: Hayat kısa ve buradan ibaret değil

Fazilet Hanım ve Kızları dizisiyle ekranlarda olan Baysal Instagram hesabından, "Gerçeğe dönmek, nefes almak, kim olduğunuzu hatırlamak gerek..." dedi ve ekledi:



"Hayatımızı kontrol eden, herkesi olduğundan farklı gösteren, sanırım bizi ele geçiren 'asosyal' sosyal mecralardan bir süreliğine sıyrılıyorum. Gerçeğe dönmek, nefes almak, kim olduğumuzu hatırlamak gerek. Hayat kısa ve buradan ibaret değil. Kalplerimizde yer edinmiş olduğumu düşünerek, aynısını size de tavsiye ederim. 'Öz'ümüzü unutmamak dileğiyle. Sevgiler..."



Baysal'ın sosyal medya hesabından paylaştığı bu veda notunu yoruma kapatması dikkat çekti.

İşte güzel oyuncunun o Instagram paylaşımı:

on Nov 21, 2017 at 3:13am PST