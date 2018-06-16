Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan Eğirdir Gölü'ne deniz bisikletiyle açılan İranlı genç, hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eğirdir Altınkum Plajı'nda deniz bisikleti ile göle açılan İran uyruklu dört kişiden biri olan 30 yaşındaki Muztaba Nasvi Samsadi boğularak hayatını kaybetti. Isparta'da misafir olarak bulunan Muztaba Nasvi Samsadi'nin eşi ve yakınlarıyla Altınkum Plajı'nda kamp çadırı kurduğu, talihsiz İranlının deniz bisikleti ile göle açıldıktan sonra can yeleğini çıkarıp göle atladığı ve bir daha çıkamadığı belirtildi. Yaklaşık yarım saat sonra işletme sahipleri tarafından arama çalışmaları sonucu İranlı Muztaba Nasvi Samsadi'nin cesedine ulaşılırken, cesedin kıyıya çıkartılması sırasında eşi ve yakınları sinir krizi geçirdi. Talihsiz gencin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

DÜN DE 4 İRANLI KURTARILMIŞTI

Aynı bölgede dün de deniz bisikletinin rüzgar sonucu alabora olması nedeniyle boğulmak üzere olan İran uyruklu 4 kişi, jandarma tarafından son anda kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Eğirdir Yeşilada’da deniz bisikleti kiralayan İran uyruklu Moein G., Alireza M., Ali Ashgar T. ve Ehsan U. göle açıldı. Saat 17.00 sıralarında aniden çıkan şiddetli rüzgar sonucu deniz bisikleti alabora oldu. Göle düşen 4 İranlı, can yelekleri ile bir süre gölde mahsur kalırken, imdada Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı Bot Timi yetişti. Gelen ihbarı değerlendiren Eğirdir Jandarma Bot Timi, kısa süre içinde söz konusu bölgeyi tespit ederek, gölde mahsur kalan İranlıları kurtardı.

Yaşları 20 ila 28 arasında değişen İran uyruklu 4 gencin, kurtarıldıktan sonra tedbir amacıyla Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’ne sevk edildikleri öğrenildi.

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