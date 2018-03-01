HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncu Deniz Çakır, felekten bir gece çaldı.



ARKADAŞLARI KOLUNA GİRDİ

Deniz Çakır, aralarında ‘Beyaz’ adlı oyunda aynı sahneyi paylaştığı Derya Alabora’nın da olduğu arkadaşlarıyla Arnavutköy’deki bir mekânda geç saatlere kadar eğlendi.



Eğlencenin dozunu kaçıran ünlü oyuncuyu çıkışta koluna giren arkadaşları taksiye bindirerek evine götürdü.



EVİ MUHABİRLER GÖSTERDİ

Kuruçeşme’de oturduğu mahallede taksiden inen Çakır, evini şaşırıp başka apartmanlara girmeye çalıştı. Bir süre evinin kapısını bulmak için arkadaşlarının kolunda yürüyen oyuncu, etrafa boş bakışlar attı.



Çakır ve arkadaşlarına oturduğu evi muhabirler gösterdi.

