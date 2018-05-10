'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' adlı dizide 'Meryem' karakterini canlandıran oyuncu Deniz Çakır, geçen haftalarda Arnavutköy'de bir mekanda geç saatlere kadar eğlenmiş, çıkışta ayakta durmakta zorlanmış ve o görüntüleri çok konuşulmuştu. Adı eski sevgilisi Oktay Kaynarca ile anılan oyuncu Deniz Çakır'ın eğlendiği mekanda opera sanatçısı Güvenç Dağüstün'le birlikte olduğu ve çiftin arasında aşk başladığı iddia edilmişti.
DHA'nın haberine göre, güzel oyuncu, yeni sevgilisi Dağüstün ile ilk kez Antalya'da görüntülendi. Sevgilisini sahnede izlemek için dün öğleden sonra uçakla Antalya'ya gelen Deniz Çakır, havalimanından VIP minibüsle alındı ve konserin yapılacağı Akra Barut Otel'e geldi. Burada kendisini karşılayan Güvenç Dağüstün'e sarılıp öpen Çakır, kameraların görüntü aldığından habersiz otele yan kapıdan girdi. Çakır'ın valizini Güvenç Dağüstün taşıyarak resepsiyona kadar eşlik etti. Kartını alan Deniz Çakır, otelin deniz manzaralı odasına çekilirken, Dağüstün de bahçedeki konser alanında son provayı yaptı. Çiftin yakalanmamak için aynı katta iki ayrı oda tuttuğu öğrenildi.
PİYANODA FAZIL SAY
Bu yıl Antalya'da ilki düzenlenen ve 2 Mayıs'ta başlayan Akra Caz Festivali'nin 4'üncü konseri dün akşam otelin bahçesinde yapıldı. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği ve biletleri aylar öncesinden tükenen gecede ilk olarak dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say sahneye çıktı. Konserin ilk yarısında Fazıl Say'a solist Serenad Bağcan eşlik etti. Fazıl Say'ın, Türk edebiyatının unutulmaz şairlerinin şiirlerini besteleyerek yaptığı şarkı albümlerinden ilki olan 'İlk Şarkılar' ve son albümü 'Güz Şarkıları' seslendirildi.
UZUN SÜRE ALKIŞLANDI
Fazıl Say Antalya'da olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi. Seyircilerin büyük ilgiyle dinlediği ve uzun süre alkışladığı Fazıl Say, "Bu gece burada bu kalabalığı görmek çok güzel. Umarım Akra Caz Festivali uzun yıllar devam eder" dedi. İlk Şarkılar'ın sesi solist Serenad Bağcan ise festivallerin şehirlerin hafızasına kaydedildiğini dile getirerek, Antalyalıların Akra Caz Festivali'ne sahip çıkması gerektiğini söyledi.
DAĞÜSTÜN SAHNEDE
Konserin ikinci yarısında piyanonun başına Ece Dağıstan geçti. Solist Güvenç Dağüstün güçlü sesi ile beğenilirken, orkestrada ise Ediz Hafızoğlu (davul), Volkan Hürsever (bas), Gürtuğ Gök (altosax), Derya Türkan (kemençe), Hakan Güngör (kanun) gibi usta isimler sahne aldı. 'Yeşilmişik', 'Usulcana', 'Zambaklı Padişah', 'Güz', 'Akrep Gibisin', 'Adım Sonbahar' gibi ünlü şiirlerden oluşan Fazıl Say parçalarını seslendiren sanatçılar, sahnedeki performanslarıyla seyircinin büyük beğenisini topladı.
HAYRANLIKLA İZLEDİ
Konserin ilk yarısını, bahçedeki alanın ortalarında ayrılan özel bir bölümde arkadaşlarıyla izleyen Deniz Çakır, verilen arada yerini değiştirdi. Sevgilisi Güvenç Dağüstün sahneye çıkmadan kısa süre önce ön sıralardan birine geçen güzel oyuncu, oturduğu yerden şarkılara eşlik etti. Yeni sevgilisi Dağüstün'ü konser boyunca ilgiyle izleyen Çakır, Dağüstün'e sık sık tezahürat yapmayı da ihmal etmedi. Çakır, sevgilisinin konserini cep telefonuyla kameraya aldı.
Deniz Çakır ve Güvenç Dağüstün, konser sonrasında otelin teras katındaki restoranda verilen yemekte de yan yana oturdu. Sevgililerin, romantik hareketleri restorandaki misafirlerin de dikkatini çekti.
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