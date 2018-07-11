Deniz Çakır'ın Ege turu devam ediyor!

Oyuncu Deniz Çakır, sezon finalinden sonra soluğu Ege sahillerinde aldı. Bir mekanda Derya Alabora ve yakın arkadaşları ile oturan güzel oyuncu, yemek sonrası bol bol sohbet etti. Çakır, kendisini görüntüleyen muhabirlere selam vermeyi ihmal etmedi