Ünlü oyuncu Deniz Çakır, geçtiğimiz haftalarda Arnavutköy'de bir mekanda geç saatlere kadar eğlenmişti. Mekandan Prof. Dr. Mansur Beyazyürek ve eşi Elif Beyazyürek ile çıkan oyuncu ayakta durmakta zorlanmıştı. O görüntüler günlerce konuşulmuş ve olay olmuştu.

Deniz Çakır'ın o görüntülerinin ardından aşk çıktı. 'Duymayan Kalmasın' programının haberine göre, Deniz Çakır'ın Güvenç Dağüstün'le birlikte olduğu iddia edildi. Programda bahsi geçen gecede Güvenç Dağüstün'ün de olduğundan bahsedildi.

GÜVENÇ DAĞÜSTÜN KİMDİR?



1978 yılında Ankara’da doğan Güvenç Dağüstün, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı’na girerek tenor Pekin Kırgız’ın öğrencisi oldu. Ankara Devlet Operası’nın açtığı sınavı kazanarak bu kurumun en genç sanatçısı oldu.

Bulgaristan’ın Varna kentinde düzenlenen “Uluslararası Varna Festivali” kapsamında mezzosoprano Ksgr. Prof. Margarita Lilova’nın kursuna katıldı ve bir yıl sonra Viyana Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitesi’nin sınavlarını kazanarak Prof. Lilova’nın öğrencisi oldu. Ankara Devlet Operası’ndaki görevinden ayrılarak Prof. Dr. İhsan Doğramacı tarafınfan verilen burs ile Avusturya’nın Viyana kentinde çalışmalarına başladı.

İzmir Devlet Operası’nda konuk sanatçı olarak G. Donizetti’nin “Aşk İksiri” operasında ilk başrolü “Belcore”yi seslendirdi. Avusturya’nın Innsbruck kentinde Georg Schmöhe yönetiminde C. Orff’un “Carmina Burana” adlı eserinde bariton sololarının yanısıra kontrtenor solosunu da seslendirerek bir ilke imza attı ve büyük beğeni topladı.

Viyana’da seslendirdiği, Yunan besteci Perikles Liakakis’in “Çizmeli Kedi” operasındaki başrol ile bu eserin dünyada ilk kez seslendirilişinin solistlerinden oldu.

Sertab Erener ile ortak projeleri olan “Turco – Latino Connection” caz konserleri büyük beğeni topladı.

Önce Efes Antik Tiyatro’da ve daha sonra İstanbul Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda ve Atatürk Kültür Merkezi’nde, Fazıl Say’ın “Nazım” adlı eserinini Fazıl Say, Genco Erkal ve Sertab Erener ile birlikte seslendirdi. Bunun ardından “Rumeli Hisarı – Yıldızlı Geceler” konserleri kapsamında Fazıl Say ile birlikte bir resital verdi ve Say’ın şarkılarının Türkiye’de ilk seslendirilişini gerçekleştirdi. Son olarak Şef İbrahim Yazıcı yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası eşliğinde Say’ın “Nazım” adlı eserinin CD ve DVD kayıtlarını Fazıl Say, Genco Erkal ve Zuhal Olcay ile birlikte gerçekleştirdi.

2006 – 2007 sezonunda Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu bünyesinde Ayşenil Şamlıoğlu’nun yönetmenliğinde “Bana Mastika’yı Çalsana” adlı müzikal projede oynadı.

2007-2008 sozununda Kerem Kurtoğlu’nun yazıp yönettiği “Istanbul’da Bir Dava” adlı oyunda rol aldı. Bu çalışma İstanbul Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında “garajistanbul” sahnesinde prömiyer yaptı.

İlk sinema çalışması ise Çağan Irmak’ın “Ulak” adlı filmidir.