Deniz Gezmiş'in idam hükmü belgesi Ulucanlar'da

Deniz Gezmiş ile arkadaşlarının ıslak imzalı orijinal idam hüküm belgesini geçen günlerde açık arttırmayla satın alan Mehmet Özgür Boza, belgeyi Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ne hibe etti.

İstanbul'da bir şirketin düzenlediği efemera (gündelik eşya koleksiyonu) ve obje müzayedesinde, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın orijinal idam hüküm belgesini önceki günlerde 47 bin 500 liraya alan Boza, belgeyi Ulucanlar Cezaevi Müzesine hediye etti.

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, teslim töreninde yaptığı konuşmada, "Ulucanlar'da Cezaevi Müzesinde, bu belgenin sergilenmesi en uygun olan iştir' diye düşündük ve kendisiyle irtibata geçtik. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının şahsi eşyaları burada ve burada idam edildiler. Bu nedenle kendisiyle irtibata geçtik ve İstanbul'dan kalktı geldi. Elindeki belgeyi Altındağ Belediyesi Ulucanlar Cezaevi Müzesine hibe edecek." dedi.

Boza'ya teşekkür eden Tiryaki, Ulucanlar Cezaevinin, Cumhuriyetin ilk cezaevi olması bakımından önemli bir mekan haline geldiğini söyledi.

Törenin ardından Gezmiş'in idam hükmü camekan içine konularak sergilendi.

BELGEYİ 47 BİN 500 LİRAYA ALDI

Pera Mezat Müzayedecilik tarafından, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın kesinleşmiş idam hükmünün ıslak imzalı orijinal evrakı, internetten de online takip edilen müzayedede 5 lira açılış fiyatından satışa sunulmuştu.

Mehmet Özgür Boza, ıslak imzalı orijinal idam hüküm belgesini 47 bin 500 liraya satın almıştı.

Deniz Gezmiş

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