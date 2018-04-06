Deniz Kuvvetleri'nin ANKA'sı Ege uçuşlarına başladı

Türk Hava, Kara Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve elektronik istihbarat amaçlı MİT’te görev yapan ANKA’nın son kullanıcısı Deniz Kuvvetleri oldu.

DHA'nın haberine göre, zzel kamera sistemleri ile 24 saat havada kalan ANKA, bölgeyi tarayarak keşif görevlerini gece-gündüz yerine getirebiliyor.

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