TFF'den yapılan açıklamada Amed Sportif Faaliyetler futbolcusu Deniz Naki'nin "ayrımcılık ve ideolojik propaganda" ifadeler içeren açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği kaydedildi. TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü futbolcusu DENİZ NAKİ'nin çeşitli internet sitelerinde yayınlanan açıklamaları suretiyle "ayrımcılık ve ideolojik propagandası" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 42. maddesi uyarınca 28.01.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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