Hürriyet’in haberine göre, Deniz Seki, fazla kilolarıyla ilgili soru soran muhabire üzerindeki paltoyu göstererek “Şimdi bu paltoyu kafana geçiririm!” diye takıldı.



Ardından Seki, “Kilo falan umurumda değil. Ben 10 metrekarelik yerde 1092 gün yaşadım. Spor salonlarında, orada burada gezmedim yani. Hayatın şişkinliği diyelim buna, o da geçecektir. Bana biraz zaman verin, cillop gibi bir Deniz Seki’yle karşılaşacaksınız.” dedi.

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