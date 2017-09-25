Deniz Seki: Ben değil kardeşim evleniyor

Deniz Seki'nin, 2.5 yıllık sevgilisi Faruk Salman ile 5 Kasım'da evleneceği iddia edildi. Ünlü şarkıcı ise "O gün ben değil, kardeşim Serkan Seki nikah masasına oturacak. Sonra sıra bize gelecek. Tarih belli değil" dedi. (Posta)

Faruk Salman

deniz seki