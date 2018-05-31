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Şarkıcı, "Burası kardeşim Serdar ve benim doğup büyüdüğümüz Maçka'daki apartmanımız. Nasıl güzel bir duygu seneler sonra ziyaret etmek" mesajını yazdı. Seki'nin bu paylaşımı takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni aldı.