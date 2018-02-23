Cezaevinden çıktıktan sonra mide küçültme operasyonu geçirmeye karar veren Deniz Seki, operasyona hazırlık aşamasında kilo almak için yoğun çaba harcamıştı. Seki'nin mide küçültme ameliyatı olduğu öğrenildi.

Posta'dan Eylem İpek Şafak'ın haberine göre, Deniz Seki geçirdiği zor günlerin ardından Haziran 2017'de cezaevinden çıkmıştı. Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 1092 gün yaşayan Seki, bir hayli kilo almıştı.

Fit bir görünüme kavuşmak için mide küçültme operasyonu geçirmeye karar veren ünlü şarkıcı doktorundan red yanıtı almıştı. Doktoru Seki'ye mide küçültme operasyonu için kilosunun uygun olmadığını biraz daha kilo alması gerektiğini söylemişti.

Kısa sürede 90 kiloya ulaşan Seki, bıçak altına yattı. Ünlü şarkıcının durumun iyi olduğu öğrenildi.

10 METREKARELİK YERDE 1092 GÜN YAŞADIM!

Deniz Seki mide küçültme ameliyatıyla ilgili sorulara “Kilo falan umurumda değil. Ben 10 metrekarelik yerde 1092 gün yaşadım. Spor salonlarında, orada burada gezmedim yani. Hayatın şişkinliği diyelim buna, o da geçecektir. Bana biraz zaman verin, cillop gibi bir Deniz Seki’yle karşılaşacaksınız.” cevabını vermişti.