HT Magazin'de yer alan habere göre, yıllardır taşıdığı yüklerden kurtulmak adına operasyon geçirdiğini belirten şarkıcı, 8 günde 7 kilo verdiğini açıkladı.



Aşkla ilgili önce, “Aşka meşke vaktim yok” diyen Seki, kapıyı açık bırakmayı da ihmal etmedi: “Midem boş ama yakında kalbimi doldurabilirim. Kısmet bu işler.”

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