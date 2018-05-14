HT Magazin'de yer alan habere göre, ünlü isimlerin Çeşme’de deniz sezonunu açtığı davette Nurgül Yeşilçay, İbrahim Çelikkol, Ezgi Mola, Barış Falay gibi çok sayıda ünlü boy gösterdi.

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