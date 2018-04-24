HT Magazin'de yer alan habere göre, ünlü şarkıcı, “Bugünleri o kadar bekledim ki. Uzun uzun hayaller kurdum. Sahnede olduğum için, şarkılarımı söylediğim için sevenlerimle beraber olduğum için her an şükrediyorum. Yaşadığım şu güzellikler için şükürler olsun” dedi.

Seki yeni albümünde Sezen Aksu, Şehrazat, Ayla Çelik şarkılarının yanında bir Ahmet Kaya şarkısı da seslendireceğini açıkladı.