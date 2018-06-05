HT Magazin'den Hakan Yağcı'nın haberine göre, çift, evlenecekleri haberlerini, “Her şey çok güzel” diyerek geçiştirdi. Topal’ın Türkbükü’nde mekân açacağı, Seki’nin de burada sahne alacağı öğrenildi.

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