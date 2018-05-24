HT Magazin'de yer alan habere göre, Bodrum’da ev tutan ve tüm yazı orada geçirecek olan ünlü şarkıcı, yaz boyunca haftanın 2 gecesi Bodrum’da, 1 gece de Çeşme’de sahne alacak.



Seki, diğer konserlerine de Bodrum’dan gidip gelecek.

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