Cadde’de yer alan habere göre, alışveriş merkezinde kurulan bir kermese katılan Deniz Seki, burada yakın arkadaşının açtığı standı ziyaret etti.



“YILBAŞI ÇALIŞMALARIMIZ VAR”



Neşeli ve mutlu halleri dikkati çeken ünlü şarkıcı, "Arkadaşlar çok teşekkür ederim bugün de burada benimle olduğunuz için. Yoğun bir tempoda çalıştığımız için etkinliklere katılma fırsatımız çok olmuyor. Şimdi de yılbaşı çalışmalarımız var. Yeni yıla girerken iki ayrı sahnede iki ayrı konserimiz olacak. Biz de sizler gibi yeni yılı çalışarak karşılayacağız" açıklamasında bulundu.

deniz seki