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Deniz Seki: Yeniden yargılanmak istiyorum

22.11.2017 - 10:12 | Güncelleme:

  • 1 Deniz Seki: Yeniden yargılanmak istiyorum
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    Beş aydır dışarıdaki hayata alışmaya çalışan Deniz Seki, magazin basınında öncülük yapan HT Masa ekibiyle buluştu. Kahkahalarını ve gözyaşlarının birbirine karıştığı sohbette yeniden yargılanma isteğinden Faruk Salman’la ayrılık nedenine, sabıkalı kadınlarla ilgili projelerinden hayatındaki pişmanlıklara kadar birçok konuda ilk kez konuştu. 

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  • 2 Deniz Seki: Yeniden yargılanmak istiyorum
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    ‘YENİDEN YARGILANMAK İSTİYORUM’

    Deniz Seki, cezaevinde geçen 3.5 yıl mahkûmiyetin ardından haziranda özgürlüğüne kavuşmuştu. Geçen 5 aylık sürede ertelediği hayatını düzene sokmaya çalışıyor. Evlilik hazırlığı yaptığı ‘çocukluk aşkı’ Faruk Salman’la ayrıldı. Kilolarından kurtulamadı, ameliyata hazırlanıyor. Henüz kendi başına çıkıp bir yere gidemedi. Bir yandan kendini toparlamaya, bir yandan yeni albüm ve projelere çalışıyor. Pişmanlığı, ‘keşke’si yok, kin gütmüyor. Ancak öfkeli, nihai amacı yeniden yargılanıp aklanmak...

  • 3 Deniz Seki: Yeniden yargılanmak istiyorum
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    Zayıflamak için mide ameliyatı olma kararı verdiniz mi?

    Hastaneye tetkik yaptırmaya gittim. Olacağım ameliyat o kadar kolay değil. Adı gastrik-bypass. Mideden parça alınmıyor. Kontrol aşamasında safrakesemde çamur çıktı. Ameliyat olursam o da temizlenecek. Ameliyatı yaptıran arkadaşlarım arasında diyaframını kullanan yoktu. Cengiz Kurtoğlu’nu aradım, ameliyat olmamı tavsiye etti. “Bu ameliyatı olduktan sonra bülbül gibi şakıyacaksın” bile dedi. Ancak hâlâ karar veremedik. Verdiğim kiloyu stres, sıkıntı nedeniyle geri aldım ki almamak mümkün değil. Bir odanın içerisindesiniz, ister istemez şişiyorsunuz.

  • 4 Deniz Seki: Yeniden yargılanmak istiyorum
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    ‘YILBAŞINA FISTIK GİBİ GİRECEĞİM’

    Diyet ve sporla zayıflamak daha sağlıklı olmaz mı?
    Hızlı bir sonuç istiyorum, çok yorgunum, halim yok. Spor tabii ki yapacağım. Ameliyattan sonra yüzmeye başlamamı önerdi doktorum.

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  • 5 Deniz Seki: Yeniden yargılanmak istiyorum
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    Ameliyat ne kadar sürede etki ediyor?
    1 ay içerisinde çok fark ediyor. Yılbaşına fıstık gibi gireceğim. Yaptığım işte görsellik çok önemli. Bünyem kilo almaya çok müsait, çabuk kilo alıp verebiliyorum. Memleketimizde kilo mevzuu artık çok çirkin, can sıkıcı bir mevzu haline geldi. Belki bundan kaynaklanıyordur bu acelem bilemiyorum.

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