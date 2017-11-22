Deniz Seki: Yeniden yargılanmak istiyorum

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Faruk Bey’le ilişkiniz tamamen bitti mi?

Yarın ne olacağı hiç belli değil. O vefalı bir adam, ben de nankör bir kadın değilim. Öyle yansıtılmaya çalışıldı. O benim çocukluk aşkım, birlikte yıllanmışlığımız var. Şu an ikimiz de içimizi dinliyoruz. Bu ilişki evlilikle taçlandırılmalıydı, bunu hak ediyordu. Oğlu ne kadar rest çekmiş olsa da zor bir baba faktörü var ortada. Saygı duyuyorum. Bana özel bir durum değil. Dominant bir baba, oğlunun hayatında kimseyi istemiyor. Bazen hayaller gerçekleşemeyebilir, gecikebilir. Biz 30 yıl önce de hayaller kurduk Faruk’la, o benden ayrıldı, ben de inadına ona benzeyen bir adamla evlenmiştim. Çok eski ve çok köklü bir aşktı bizimkisi ama kısmet.