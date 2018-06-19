HT Magazin'de yer alan habere göre, Deniz Seki, farklı yerlerde gerçekleştirdiği 5 konserle Ramazan Bayramı boyunca en fazla konser veren sanatçı oldu. Bodrum, Sapanca, Eskişehir, Çeşme ve Kıbrıs’ta sahneye çıkan ünlü şarkıcı, hayranlarına müzik ziyafeti çekti.

Geçirdiği mide ameliyatı sonrasında 22 kilo vererek formuna kavuşan Seki, şarkılarıyla kulaklara, güzelliğiyle gözlere hitap etti.

Bayram öncesinde tüm eski sahne kıyafetlerini Anadolu’da sahne alan şarkıcılara hediye olarak gönderen Seki, bayram konserlerinde Gülşah Saraçoğlu’nun tasarımlarıyla sahne aldı. Ünlü şarkıcı, mini elbiselerinin içinde göz kamaştırdı.