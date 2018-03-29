Sesiyle olduğu kadar yazıp bestelediği şarkılarıyla da müzikseverlerin kalbinde özel bir yeri olan Deniz Seki, geçen hafta yayına başlayan popstar 2018 ile sevenleriyle ekrandan özlem gideriyor.

90 kilonun üzerine çıkan ve kilo almaya devam eden şarkıcı Deniz Seki çareyi mide küçültme ameliyatında bulmuş ve 16 Şubat'ta ameliyat olmuştu. Sözcü'nün haberine göre, Deniz Seki geçen süre içinde 18 kilo verip 72 kiloya düştü. İlk etapta 18 kilo veren Seki, geçirdiği mide ameliyatından sonra uyguladığı sağlıklı beslenme metoduyla kilo vermeye devam ederken bir yandan da koşuşturmasının kendisini dinç tuttuğunu söylüyor.

Yeni albümü için stüdyo çalışmalarına başlayan Deniz Seki, bugünlerde albümün müzik direktörü ve aranjörü İskender Paydaş ile şarkı seçiyor. Albümünde kendi yazıp bestelediği şarkılar dışında Sezen Aksu, Ayla Çelik, Isra Gülümser gibi isimlerin şarkılarına da yer verecek olan Deniz Seki bir de sürpriz olarak yıllar önce Ahmet Kaya tarafından seslendirilmiş bir şarkıyı yeni albümünde okuyacak.