Deniz Türüç'ün bonservis bedeli 10 milyon Euro! - Deniz Türüç Galatasaray'a transfer oluyor

Bu sezon Mario Sumudica yönetiminde lige iyi bir giriş yapan Kayserispor'da en fazla dikkat çeken futbolcu olan Deniz Türüç'ün adı gündemden düşmüyor! Adı sürekli olarak 3 büyüklerle anılan yıldız futbolcuyla en ciddi ilgilenen kulübün ise Galatasaray olduğu iddia ediliyor. Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Deniz'in muhtemel transferiyle ilgili açıklamalar yaptı.

Bedir, “Deniz Türüç’ün sözleşmesinde 10 milyon Euro’ya (45 milyon TL) serbest kalır maddesi var. Getiren alır, bu kadar basit. Boş yere yaygara çıkarmaya gerek yok” dedi.

24 yaşındaki futbolcu bu sezon 12 maçta 2 gol attı ve 4 asist yaptı. Galatasaray'la Süper Lig'in ilk haftasında oynanan karşılaşmada Kayserispor'un attığı tek golün yaratıcısı olan Deniz, Antalyaspor, Bursaspor maçlarında da asist yapmış, 2-1 kazanılan Konyaspor mücadelesinde ise hem gol hem asistle sarı-kırmızılılara 3 puanı getirmişti.

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