TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nın, Süper Lig'de oynanan Aytemiz Alanyaspor- Kayserispor maçından sonra çıkan olaylara karışan Deniz Türüç ile Lung'a birer resmi müsabakadan men ve 13'er bin lira para cezası verdiği bildirildi. İki futbolcu da Süper Lig'in 15. haftasında 10 Aralık Pazar günü yapılacak Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

Kurulun, Aytemiz Alanyaspor tercümanı Baran Bojnak'a da 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 13 bin lira para cezası uyguladığı kaydedildi.