Eski eşi Reha Muhtar’la çocuklarının velayet davası bir türlü sonuçlanamayan Deniz Uğur, meslektaşı Aytek Önal’la yeni bir aşka yelken açtı.

HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre, yaklaşık 1 aydır beraber olan çift, aşklarını sosyal medyada kalp ikonuyla paylaştıkları bir fotoğrafla duyurdu. Önal, Uğur’un rol aldığı ‘Frankenstein’ adlı oyuna yaptığı kulis ziyaretiyle ilgili de paylaşımda bulundu.