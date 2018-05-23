DHA'nın haberine göre; Ordu'nun Gülyalı ilçesinde Ordu ve Giresun illerinin ortak kullanımı için, 36 milyon ton taş ile denizde 2 milyon metrekare alan doldurularak havalimanı yapıldı. Türkiye'nin ve Avrupa'nın deniz üzerine yapılan ilk, dünyanın ise ikinci havalimanı olan Ordu- Giresun Havalimanı 22 Mayıs 2015'te hizmete açıldı. Havalimanında 3 yılda 19 bin 567 uçak seferiyle 2 milyon 550 bin 86 yolcu taşındı.
EN FAZLA YOLCU ARTIRAN HAVAALANLARINDAN
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 yılı verilerine göre; Ordu´da 742 bin 341 kişi, Giresun´da ise 437 bin 393 kişi olmak üzere her iki ilde toplam 1 milyon 179 bin 734 kişi ikamet ediyor. Ordu Valisi Seddar Yavuz, 3 yıl önce hizmete giren Ordu-Giresun Havalimanı´nda şu ana kadar toplam 2 milyon 550 bin 86 yolcu taşındığını, bu rakamın her iki ilin toplam nüfusunu ikiye katladığını söyledi.
Havalimanının her iki ilin gelişmesine çok ciddi katkı sağladığını vurgulayan Vali Yavuz, "Havalimanı öncelikle Türkiye açısından büyük bir mimari ve mühendislik başarısı olarak ortaya çıkıyor. Denizin yaklaşık 2 milyon metrekare dolguyla kazandırılan böylesine güzel bir eseri şehirlerimize kazandıran, Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize şükran duygularımızı ifade etmek istiyorum. Havaalanımız Türkiye´de en fazla yolcu artıran havaalanlarından birisi olarak gündemimizde" dedi.
'TURİST SAYISINDA ÖNEMLİ ARTIŞ VAR'
Ordu ve Giresun´da turist sayısında önemli artış olduğunu belirten Vali Yavuz, şöyle konuştu:
"Şu ana kadar 2 milyon 550 bini aşan yolcu taşımış bulunuyoruz. Ulaşım açısından önemli bir aşama kaydedildi. Havalimanı aynı zamanda hem Ordu, hem Giresun ekonomisine ciddi katkılar sunacak, hava ulaşımıyla birlikte bölgede turizmde de önemli bir hareketlilik ve artış meydana geliyor. Özellikle son dönemde, havaalanının açılışıyla birlikte Ordu ve Giresun´da turist sayısında önemli bir artış var. 4-5 yıl önce Ordu´da 200 binlerde olan turist sayısı, bugün itibariyle 705 bine ulaşmış durumda. Bunun 70 bini yabancı turist. Bizim 5 yılda 3 milyon turiste ulaşma hedefimiz var. Bu hedefi gerçekleştirmemiz, başta ulaşımla mümkün. Dolayısıyla Ordu-Giresun Havaalanı Ordu´nun turizmde de sınıf atlamasına, bu alanda önemli bir gelir elde etmesine de vesile olacak bir araç olarak önümüzde duruyor."
SU BOŞLUKLARI TAŞLA DOLDURULUYOR
Öte yandan, Ordu-Giresun Havalimanı çevresinde karayolu tarafında bulunan su boşluklarının taşla doldurulması içinde çalışma başlatıldı. Havalimanı çevresindeki Giresun-Ordu karayolu üzerinde, denize sıfır olan toprak alan, iş makineleriyle temizlendi. Kullanılmayan, su boşluklarının olduğu alanın da tamamen taşla doldurulacağı belirtildi.
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