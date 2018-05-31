HT Magazin'de yer alan habere göre, oyuncu kadrosunda Eylül Öztürk, Burak Serdar Şanal, Şafak Pakdemir ve Yaşar Tolga Bozkurt gibi isimlerin yer aldığı ‘Deniz ve Güneş’ filminin galası önceki akşam yapıldı.



Yönetmen Barış Denge ve film ekibi, gösterim öncesi basınla bir araya geldi. Birbirlerinin engelli olduğunu düşünen genç bir kadın ve erkeğin aşk hikâyesini konu alan filmin galasında engelli bireylerle ilgili farkındalık konusuna dikkat çekildi.

‘FARKINDALIĞA ODAKLANDIK’

Başrol oyuncularından Burak Serdar Şanal, konuyla ilgili “Etrafımızda yaklaşık 3 milyon işitme engelli insan var. Biz daha çok bu konu hakkında farkındalığı artırmaya odaklandık. İnşallah başarılı olabiliriz” şeklinde konuştu.

Filmin kadın başrol oyuncusu Eylül Öztürk ise, “Bu film insanlardaki farkındalığı bir nebze bile artırabilirse ne mutlu bize” dedi.

Filmde Romanyalı şarkıcı Otilia Bruma konuk oyuncu olarak yer alıyor.

‘Deniz ve Güneş’ filminin senaryosu Yaşar Tolga, müzikleri ise Fırat Yükselir ve Kahraman Deniz imzası taşıyor.