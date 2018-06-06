TEMASLAR BAŞLADI

Teknik direktörlüğe Bayram Bektaş’ı getiren, Demba Ba, kaleci Günay Güvenç, Selçuk Şahin ve Sabri Sarıoğlu ile yollarını ayıran Göztepe dış transferde atağa kalkıyor. Antalyaspor’dan ayrılmaya hazırlanan gurbetçi forvet Deniz Kadah’ı kadrosuna katmak isteyen yönetimin, geçen sezonu Kasımpaşa’da kiralık olarak geçiren İspanyol ekibi Atletico Madrid’in Ganalı orta saha oyuncusu Bernard Mensah’ı da listesine aldığı belirtildi. HT Egeli'den Abdullah Çelebi'nin haberi...

SCARİONE GİDERSE

32 yaşındaki Deniz’i bonservis ödemeden transfer etmek isteyen kurmayların, oyuncunun kulübüyle bağını koparmasını beklediği öğrenildi. Sarı-kırmızılı yönetimin, 23 yaşındaki Mehsah’ı ise takımdan ayrılma ihtimali olan Oscar Scarione’ye alternatif olarak gündeminde tuttuğu ifade edildi. Scarione ile vedalaşılırsa, İspanyol ekibiyle Mehsah’ın satın alma opsiyonlu kiralanması için temasa geçilecek.

"Son iki sezondur Antalyaspor’da top koşturan Deniz Kadah, geride bıraktığımız sezon 5’i Türkiye Kupası’nda olmak üzere 30 maça çıkarken 10 gol attı."

"Portekiz’de Guimaraes, İspanya’da Getafe formaları da giyen Atletico Madrid’in oyuncusu Mensah, Süper Lig’de geçen sezon 30 maçta 5 gol attı."

Ahmet Oğuz beklemede

Göztepe’nin sağ beke düşündüğü Gençlerbirliği’nden Ahmet Oğuz için beklemeye geçtiği belirtildi. Sarı- kırmızılıların Ahmet’in serbest kalma bedeli olan 1 milyon euroyu yüksek bulduğu ve şimdilik yeni hamle yapmayacağı belirtildi. Temmuz ayı başında çalışmalarına Adnan Süvari Tesisleri’nde başlayacak Göz-Göz, transferde ince eleyip sık dokuyor.