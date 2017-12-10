Denizaltı San Juan S 42'nin kara talihi!

15 Kasım Çarşamba günü Arjantin donanmasına ait denizaltı ARA San Juan S 42, Arjantin'in güneyinde bulunan Ushuaia'daki rutin görevinden Buenos Aires'e dönerken 44 kişilik mürettebatıyla Atlantik Okyanusu'nun güneyinde kayboldu. Ara San Juan S 42'nin trajik hikayesini sizin için derledik. HT Pazar'dan Arda Aşık ile Can Baytak'ın haberi...

Arjantin donanmasının 3 denizaltısından 1'i ARA San Juan. Mürettebatında 43 erkek bulunuyordu.Bir de kadın... Babası tarafından "Denizin Kraliçesi" lakabı takılan, Arjantin'in ilk kadın denizaltı askeri, 35 yaşındaki Eliana Maria Krawczyk...

Eliana Maria Krawczyk

34 yıllık dizel-elektirkli denizaltının mürettebatından German Suarez'in eşi Itati Leguizamon, "Denize dalmak üzere koca bir saçmalık gönderdiler. 2014'te bir kat boya ve bayrakla denizaltı için açılış yaptılar, ancak içinde herhangi bir teçhizat bulunmuyordu!" diyerek faciadan donanmayı sorumlu tuttu. Zira 12 milyon dolarlık güçlendirme sırasında gemi ortadan kesilerek motorları ve bataryaları değiştirilmişti. Ama besbelli olmadı.

Nükleer denemeleri tespit etmek üzere dünya genelinde dinlenme istasyonları bulunan, Viyana merkezli Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Örgütü (CTBTO), gündüz saat 10:31'de, denizaltının bilinen son konumunun 60 km kuzeyinden anormal, kısa, sert, tekil ve nükleer olmayan bir patlama sesi aldı ve gürültülü, hidro-akustik anormallik olarak tanımlayıp incelenmeye alındı.

1- 65 metrelik, Alman yapımı, saatte 45 kilometre hıza ulaşabilen denizaltı, ARA San Juan S 42, 44 kişilik mürettebatıyla, Güney Amerika'nın en güneyindeki Ushuaia'daki rutin görevinden, ülkenin kuzeyindeki Mar del Plata üssüne dönüyordu.

2- Arjantin Donanma Sözcüsü Enrique Balbi'nin söylediğine göre: Gece 12 buçukta, denizaltının kaptanı uydu telefonuyla arayıp deniz suyunun ARA San Juan'ın şnorkeline girdiğini, suyun batarya sisteminde kısa devreye neden olduğunu ve elektrik kesintisi yaşandığını ancak yangının söndürüldüğünü ve kısa devrenin izole edildiğini söyledi. Bunun üzerine denizaltının görevi yarıda bırakıp Mar del Plata'ya dönmesi emredildi. Kaptan ise batarya ve dizel güç kaynaklı denizaltının kıç bataryalarıyla seferi sürdüreceğini bildirdi.

3- Sabah saat 6'da kaptan aynı mesajı elektronik ortamdan tekrarladı.

4- Denizaltıyla son iletişim ise 15 Kasım'da yerel saatle 7 buçukta kuruldu. ARA San Juan'ın kaptanı, hiçbir sorun olmadığını, planlanan şekilde Mar del Plata'ya doğru yola çıkacaklarını bildirdi.

Arjantin donanması protokolüne göre barış zamanı denizaltının merkezle günde iki kez temasa geçmesi gerekiyor. Denizaltının iletişimine geçmemesi üzerine donanma, arama çalışmalarına başladı.

Enkaz arama çalışmaları devam ediyor

600 metre, kurtarma faaliyetlerinin yapılabildiği son derinlik. Her denizaltının bir derinlik eşiği var ve belli bir derinlikten sonra basınç dolayısıyla içindeki insanlar ezilerek ölüyor.

Denzialtının kaybolduğu sularda ortalama derinlik 1200 metre, en yüksek derinlik ise 2200 metre. Ancak son iletişim kurulan yer, ortalama 85 metre derinliğe sahip San Jorge Körfezi. TR-1700 sınıfı bir denizaltı olan ARA San Juan'ın güvenli inebileceği maksimum derinlikse 300 metreydi.

Uluslararası Denizaltı Kurtarma Komitesi'nin açıklamasında, saatte 45 km hıza ulaşabilen denizaltının en son Puerto Madryn şehrinin 300 km doğusunda bulunduğu söylendi. Burada derinlik 70 metre.

Çalışmalar için 2 sonar özellikli denizaltı arama aracı gönderen ABD donanmasına ait bir uçak, denizaltının son bilinen konumu yakınlarında bir nesne tespit etse de denizaltıyla bağlantısız olduğu anlaşıldı. NASA bölgeye gözlem uçakları gönderirken Arjantin Devlet başkanı Maurici Macri ile telefonla görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir gemi ve ekip yolladı.

40 bin kilometrekarelik alanda yapılan arama çalışmalarına 18 ülkeden 4 bin 40 kişi, 28 gemi ve 9 uçak katıldı.

Arjantin Savunma Bakanlığı yetkilileri, kayıp denizaltı ARA San Juan'dan geldiği tahmin edilen ve 4 ile 36 saniye arasında süren iki uydu telefonu sinyalinin 10.52 ile 15.42 saatleri arasında tespit edildiğini duyurdu.

Ancak deniz tabanına oturmuş ve gürültü çıkarmayan bir denizaltıyı tespit etmek imkansız. Yine demürettebatın konumlarını belli edebileceği bazı yöntemler var: Üsse sinyal yollamak ve denizaltıya bağlı bir yer göstericisini deniz yüzeyine göndermek.

Denzialtının 180 metreden daha az bir derinlikte batması durumunda, mürettebatın en azından bir kısmı yüzerek kaçmayı deneyebilirdi.