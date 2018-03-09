Kopenhag Şehir Mahkemesince görülen davanın ilk duruşmasında zanlı Peter Madsen, Peter Madsen'in avukatı Betina Hald Engmark ile Kim Wall'un yakınları hazır bulundu.
Kopenhag Şehir Mahkemesinde görevli Özel Yetkili Savcı Jakob Buch-Jepsen, Madsen'in, gazeteci Wall'u öldürmeyi önceden planladığını belirterek, ömür boyu hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Polis tarafından Madsen'in akıllı telefonu ve bilgisayarında yapılan teknik incelemelere göre, Madsen, gazeteci Wall ile buluşmadan önce internette "başını kesme", "kadın" ve "acı" sözcüklerini aradı.
Kim Wall'un cesedinde yapılan otopside, vücudunda 15 bıçak izine rastlanmıştı.
Savcı Buch-Jepsen, Madsen'in denizaltıya getirdiği araç gereçlerin normalde denizaltıda bulunan araç gereçler arasında olmadığını belirterek, yaptığı aramaların ve bilgisayarında ortaya çıkan görüntülerin de Madsen'in cinayeti önceden planladığına işaret ettiğini söyledi.
Mahkemeye sunulan Madsen'in psikiyatri raporunda, katil zanlısının üstün zekalı, ancak güvenilmez ve cinsel sapkınlık belirtileri taşıyan, narsist ve psikopat eğilimli bir kişi olduğu belirtildi.
Madsen, kendisine yöneltilen planlı cinayet suçlamasını reddederken, gazeteci Wall'un bir kaza sonucu denizaltıda öldüğünü iddia etti.
Katil zanlısının mahkemede sorgulanması bugün tamamlanamazken, 21 Mart'ta ikinci duruşma yapılacak.
Dava için 12 duruşma günü ayrılırken, kararın 25 Nisan'da açıklanması bekleniyor.
BASINDAN YOĞUN İLGİ
Danimarka ve İsveç medyasının yanı sıra, uluslararası basın da davaya yoğun ilgi gösteriyor. Davayı izlemek için 15 farklı ülkeden yaklaşık 120 gazetecinin akredite olduğu belirtildi.
Davayla ilgili 215 kişinin ifadesine başvurulduğu, bu kişilerden 37’sinin mahkemede tanık olarak dinleneceği kaydedildi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Danimarkalı mucit Peter Madsen, 10 ağustos 2017 akşamı, İsveçli kadın gazeteci Kim Wall ile birlikte kendi yaptığı 18 metre uzunluğundaki amatör denizaltı UC3 Nautilus ile denize açıldı.
47 yaşındaki Peter Madsen ile röportaj yapmak için denizaltıda bulunan 30 yaşındaki Kim Wall’dan haber alamayan sevgilisi, gece geç saatlerde polisi alarma geçirdi.
11 Ağustos 2017 sabahı Köge Körfezi’nde ortaya çıkan denizaltı batmaya başlarken, Peter Madsen çevredeki bir başka tekne tarafından kurtarıldı.
Çelişkili ifadeler veren Madsen, gazeteci Kim Wall'un bir kaza sonucu denizaltıda hayatını kaybettiğini ve kendisinin ise cesedi parçalara ayırarak denize gömdüğünü iddia ediyor.
Kim Wall'un cesedine ait parçalar ilk defa 21 Ağustos'ta Kopenhag'ın Vestamager kıyılarında bulunurken, Köge Körfezi'nde polisler tarafından yapılan dalışlar sonrasında cesedin son parçalarına 29 Kasım 2017'de ulaşıldı.
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