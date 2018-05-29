Denizaltılarımıza Milli Sonar sistemi

Sualtı Sistemleri alanında iddiasını her geçen gün arttıran ASELSAN, Deniz Kuvvetleri’nin ihtiyacını karşılayacak şekilde askeri standartlara uygun olarak geliştirerek ürettiği ASELSAN İntersept Sonar Sisteminin (ASİST) kabul testlerini başarıyla tamamladı. Sistemler Ay Sınıfı denizaltılarda kullanılmaya başlandı.





Akustik sensör dizininden gemi içi birimlerine kadar tamamen yerli imkanlarla geliştirilmiş olan sistem, “İlk Milli Denizaltı Sonar Sistemi” ünvanına sahip oldu.



