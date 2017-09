DenizBank, 20'nci kuruluş yıl dönümünü İstanbul'da özel bir davetle kutladı

Etkinlikte konuşan Sberbank Yönetim Kurulu Başkanı Gref, DenizBank'ı satın aldıkları dönemde bankanın 300 bin kişilik ailelerine heyecan getireceğine ve bir sinerji yaratacaklarına inandıklarını, 5 yıllık birliktelik süresince de bunu başarmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.



DenizBank'ı 2012'de Orta ve Doğu Avrupa'da inovasyon odağı haline getirmeyi amaçladıklarını belirten Gref, gelinen noktada 2014 ve 2016'da dünyada, 2015'te ise Avrupa'da "yılın en inovatif bankası" olmayı başarmış bir bankaya sahip olduklarını söyledi.



Gref, "5 yıllık süreçte çıtayı yukarıya taşıdık. Yakaladığımız göz kamaştırıcı başarılar, yerini çok daha iyilerine bırakacak. DenizBank, ailemizin en genç üyesi olmasına karşın grubumuzun inovasyon üssü konumunda bulunuyor. Artık DenizBank’ın ismini duyduğumuzda, inovatif şirketler reytinginde ilk sıralarda yer alan, hem ulusal hem de küresel düzeyde iş dünyasına örnek teşkil eden bir kurumdan bahsedildiğini biliyoruz. Bu çok kıymetli." ifadelerini kullandı.



Buraya ilk geldikleri dönemde Türkiye ile ilgili fikri sorulduğunda "Türkiye'nin ikinci vatanı olduğunu" söylediğini, bugün de aynı duyguları taşıdığını dile getiren Gref, "Başarılarla geride kalan 5 yıllık dönemin ardından mutlulukla ifade etmek isterim ki, iyi ki bu satın almayı yapmışız" dedi.





HAKAN ATEŞ ŞARKI SÖYLEDİ



Herman Gref'in konuşmasının ardından sahneye çıkan DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, "My Way (Benim Yolum)" şarkısını seslendirdi.



Ateş, yaptığı konuşmada da, 20 yıllık yolculuklarında sektörünün devler liginde yer alan, marka değerini kanıtlamış ve finansman sağladığı dev projelerle adından övgüyle söz ettiren bir kurum olmayı başardıkları için büyük gurur duyduklarını ifade etti.



1997'de Garanti Moskova Genel Müdürlüğü görevinde bulunduğunu ve Ahmet Nazif Zorlu'dan banka kurma teklifi aldığını hatırlatan Ateş, "Bunun üzerine oturdum, Ahmet Bey’e bir bankanın misyonu, vizyonu ve değerlerinin ne olması gerektiği konusundaki düşüncelerimi anlatan uzun bir mektup yazdım. Sağolsun o da bir hafta içinde mektubuma cevap verdi ve el sıkıştık" şeklinde konuştu.



Ateş, zorlu bir misyonu yerine getirmek üzere 1997 yılında küçük bir odada büyük hayaller kurarak çıktıkları yolculukta, bugün 15 bin kişilik güçlü bir aile olarak Türkiye'nin en büyük 5 özel bankasından biri olmanın onurunu yaşadıklarını ifade etti.





"ROMANTİK BİR CEVAP BEKLİYORUM TABİİ..."



DenizBank Genel Müdürü Ateş, 2006 yılındaki ilk hissedar değişimine ilişkin bilgi verirken, 31 Mayıs 2006'da Dexia, Standard Chartered, Intesa ve Societe Generale'nin her birinin ekipleriyle geldiğini bildirdi.



Dataroom'ların kapalı olduğunu, her odada bir bankanın bulunduğunu aktaran Ateş, Dexia yöneticisi Axel Miller ile Ahmet Nazif Zorlu'nun görüştüğünü, Dexia'nın teklifi üzerine Zorlu'nun Sultanhamam birikimi ve kıvrak ticari zekası ile sıkı bir pazarlık yürüttüğünü söyledi.



O gece DenizBank hisselerinin Dexia'ya, "tarihin en yüksek çarpanı" olan 4,7 ile satışını ve 3 milyar 250 milyon TL'nin Türkiye'ye net döviz olarak girişini kutladıklarını ifade eden Ateş, Axel Miller ile bir anısını anlatırken, "Miller ile bir restoranda oturuyoruz. Manzara her zamanki manzara, harika bir İstanbul akşamı, köprü ışıl ışıl... Yemeğimizi yerken Axel Miller döndü, 'Hakan, bu bankayı neden aldım biliyor musun?' diye sordu. Derin bir nefes aldım ve 'Neden Axel?' dedim. 'Sen ve ekibin için' gibi romantik bir cevap bekliyorum tabii... 'Şu manzarayı görmüyor musun, işte onun için aldım' diye cevap verdi." ifadelerini kullandı.



"HERKES BANKAYI KENDİ KURUMLARI İÇİN KURUYORMUŞ. BİZ ÜLKEMİZ İÇİN KURDUK"



Konuşmasının ardından kuruluşundan bugüne bankanın hissedarları olan Ahmet Nazif Zorlu, Axel Miller ve Herman Gref'i sahneye davet eden Ateş, DenizBank'ın kendilerine ne anlam ifade ettiğini sordu.



Ahmet Nafiz Zorlu, soru üzerine, "DenizBank benim için gururdur. Gerçekten böyle bir kurumun temellerini o kadar sağlam attığımız için çok mutluyum, bunu tarif edemem. Bankayı kurarken, yönetimde ailemizden kimsenin olmamasını istiyorduk. Biz şunu istiyorduk; bir kurum kuralım ve istihdam üretelim ve ülkemize yararlı olalım. O zaman bizim bilmediğimiz bir şey vardı; herkes bankayı kendi kurumları için kuruyormuş. Biz ülkemiz için kurduk. Onun için gururluyum" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından etkinlikte Rus Ordu Korosu, sanatçı Tarkan ve Ajda Pekkan sahne aldı.

