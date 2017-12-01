Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş: "Türkiye'nin petrolu turizmdir"

Bu yıl Antalya’da yedincisi düzenlenen Uluslararası Resort Turizm Kongresi’nde konuşan Ateş, Türkiye'nin 2015 yılında turist sayısında dünyada 6. sırada konumlandığını ancak 2016 yılında ilk 10’a giremediğini belirterek şöyle konuştu:
"2017 yılında tekrar ilk 10'a girmemiz bekleniyor. Devlet ve özel sektör işbirliği ile sektörüne verilen destekler sayesinde sorunlu kredi oranı makul düzeyde kaldı. Kredi Garanti Fonu kapsamında turizm sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lere 12 milyon TL, KOBİ dışı firmalara ise 200 Milyon TL’ye kadar yüzde 100 kefalet sağlandı. Turizm, toplam KGF kredilerinin ancak yüzde 3’ünden faydalanabildi ve 5.9 milyar TL aldı. Bunun 1 milyar lirasına Denizbank aracılık etti."
35 milyar dolara çıkan cari açığın Türkiye’nin en temel sorunlarından biri olduğuna işaret eden Ateş, şöyle devam etti:
"Cari açığın panzehiri turizm sektörüdür. Turizm Türkiye’nin petrolüdür. Turizme ne verirseniz en az iki mislini geri alabilirsiniz. Türkiye’nin İspanya kadar turist çekmesi halinde cari açığın önemli bir bölümü kapatılmış olur. Bu sektör, tarım ve gemicilik ile birlikte stratejik sektör olmalı."
Türkiye'nin uzun süredir olumsuz gelişmeler yaşadığını belirten Ateş, “Bunların faiz, borsa ve kurlar üzerinde ciddi etkileri oldu. Ancak etkin politikalarla kriz, düzgün yönetildi” diye konuştu. Ateş, Denizbak’ın 32 milyar dolarlık altyapı yatırımlarının 6.5 milyar dolarında payı olduğunu belirtti.
Krediler 3 ay ödenmezse takibe düşebilir
ULUSLARARASI finansal raporlama standartlarının (IFRS) 9’uncu maddesinin yılbaşından itibaren önemli bir değişikliğe uğrayacağını anlatan Hakan Ateş, “Bu değişiklikle bankalar 3 ay ödenmeyen kredileri direkt takibe atmak (batık kredi gibi değerlendirme) zorunda kalacak. Bu düzenlemeyle birçok şirket zor durumda kalabilir. Özellikle turizm işletmelerinin yapısı gereği sorunlar yaşanabilir. BDDK ve bakanlık turizm sektöründe ve diğer sektörlerde bu kuraldaki vadeleri esnetebilir” ifadelerini kullandı.
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