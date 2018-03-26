Sberbank'ın Denizbank satışı ile ilgili görüşmeler devam ederken, Rus gazetesi Kommersant yeni bir iddia ortaya attı.

Gazeteye göre Sberbank Denizbank'ı 5,5 milyar dolara satabilir.

Bankanın en ciddi talibi Dubaili Emirates.

Emirates NBD Ocak ayında Denizbank için ön görüşmelere başladığını duyurmuştu. Bloomberg hesaplamasına göre Sberbank’ın Denizbank’taki yüzde 99,9’luk payı 4,12 milyar doları bulabilir. Bloomberg’in derlediği verilere göre Eylül sonu itibariyle Denizbank’ın defter değeri 3,44 milyar dolar seviyesindeydi.