Denizbank'ın aktifleri 169 milyar liraya ulaştı

Ateş, DenizBank’ın konsolide bazda mevduatını 116 milyar TL’ye, toplam kredilerini 119 milyar TL’ye, müşteri sayısını ise 11,8 milyon kişiye ulaştırdığını ifade etti.

KOBİ’lere destek olmak üzere 2017 yılında reel sektör ve finans sektörü olarak el ele vererek Nefes Projesi’nin ilkini hayata geçirdiklerini vurgulayan Ateş, bu yıl kamu finans sektöründen daha fazla paydaşla ikinci kez başlatılan projeye, bir kez daha destek veren tek özel banka olduklarının altını çizdi. Ateş, bu kapsamda iki yıl içinde 15 binin üzerinde KOBİ’ye erişim sağladıklarını söyledi.

Nefes Projesi’nin yanında, 71 bin ihracatçı firmanın finansal ihtiyaçlarının karşılanması için Türkiye İhracatçılar Meclisi ile de 7 bankanın katılımıyla protokol imzaladıklarını belirten Hakan Ateş; “İhracatçılarımıza öngördüğümüz pozitif ayrımcılığın ve desteklerin devamı niteliğinde olan bu işbirliği ile gerek kredi taleplerinde gerekse dış ticaret destek hattı ve masraf paketlerimiz ile her türlü ihtiyaçlarında TİM üyesi ihracatçılarımızın yanında olacağız” dedi.

"Tarım Bankacılığı alanında açık ara lideriz"

Ülke geleceği için stratejik öneminden hareketle tarım sektörünü sahiplenmeyi ulusal dava gördüklerini belirten Ateş, 1,1 milyonu aşan müşteri, 12 milyar TL’yi aşan tarım kredisi ve özel bankalar arasında yüzde 41’lik pazar payı ile liderlik konumda bulunduklarını ifade ederken; finansmanın yanı sıra üreticilerin karşı karşıya olduğu sorunları masaya yatırmak üzere Türkiye’nin 7 ilinde “Tarım Zirveleri” gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ateş, şöyle devam etti;

“Bugüne kadar Kars, Antalya ve Edirne’de gerçekleştirdiğimiz zirveler çiftçilerden çok yoğun ilgi gördü. Bu bizim için büyük mutluluk. Tarım sektöründe sadece Türkiye’de değil, dünyada da en büyük deneyime sahip bankalardan biriyiz. Finansal ürünlerin ötesinde; üreticinin tarladaki akıllı danışmanı olarak konumladığımız Deniz’den Toprağa gibi dijital ürünlerimizle bir bankadan beklenmeyecek atılımlar gerçekleştiriyoruz. Bizim için üreticimize hizmet, ülkemize hizmet anlamına geliyor. İlk günkü heyecanla tarım sektöründeki yolculuğumuza devam edeceğiz.”

“Bankamızın milli inovasyona öncülük etmesinden gururluyuz”

Uzun yıllardır Milli Cüzdan hayalinin peşinden koşarak, hemen her platformda Türkiye’ye yerli bir sistem kazandırma arzularını dile getirdiklerini belirten Ateş, Türkiye’nin önde gelen kurumları ile hayata geçirdikleri Ortak Ödeme Platformu ile hayallerinin gerçek olduğunu söyledi. Ateş, şöyle devam etti:

"Bankacılık hizmetlerinin Türkiye’de herkes için kolay ve erişilebilir kılınması ve özellikle milli verinin ülke içinde kalması açısından büyük önem arz eden Türkiye Ortak Ödeme Platformu’nda, bankacılık bilgi ve gücümüzün yanında, teknolojik altyapımızla da devredeyiz. Milli inovasyona öncülük etmenin haklı gururunu taşıyor, yakın zamanda uygulamaya girecek proje ile uluslararası bir açılımı da kolayca yapabileceğimize inanıyoruz”.