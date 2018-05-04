Denizbank'ın aktifleri 169 milyar liraya ulaştı

Ateş, DenizBank’ın konsolide bazda mevduatını 116 milyar TL’ye, toplam kredilerini 119 milyar TL’ye, müşteri sayısını ise 11,8 milyon kişiye ulaştırdığını ifade etti.
KOBİ’lere destek olmak üzere 2017 yılında reel sektör ve finans sektörü olarak el ele vererek Nefes Projesi’nin ilkini hayata geçirdiklerini vurgulayan Ateş, bu yıl kamu finans sektöründen daha fazla paydaşla ikinci kez başlatılan projeye, bir kez daha destek veren tek özel banka olduklarının altını çizdi. Ateş, bu kapsamda iki yıl içinde 15 binin üzerinde KOBİ’ye erişim sağladıklarını söyledi.
Nefes Projesi’nin yanında, 71 bin ihracatçı firmanın finansal ihtiyaçlarının karşılanması için Türkiye İhracatçılar Meclisi ile de 7 bankanın katılımıyla protokol imzaladıklarını belirten Hakan Ateş; “İhracatçılarımıza öngördüğümüz pozitif ayrımcılığın ve desteklerin devamı niteliğinde olan bu işbirliği ile gerek kredi taleplerinde gerekse dış ticaret destek hattı ve masraf paketlerimiz ile her türlü ihtiyaçlarında TİM üyesi ihracatçılarımızın yanında olacağız” dedi.
"Tarım Bankacılığı alanında açık ara lideriz"
Ülke geleceği için stratejik öneminden hareketle tarım sektörünü sahiplenmeyi ulusal dava gördüklerini belirten Ateş, 1,1 milyonu aşan müşteri, 12 milyar TL’yi aşan tarım kredisi ve özel bankalar arasında yüzde 41’lik pazar payı ile liderlik konumda bulunduklarını ifade ederken; finansmanın yanı sıra üreticilerin karşı karşıya olduğu sorunları masaya yatırmak üzere Türkiye’nin 7 ilinde “Tarım Zirveleri” gerçekleştirdiklerini söyledi.
Ateş, şöyle devam etti;
“Bugüne kadar Kars, Antalya ve Edirne’de gerçekleştirdiğimiz zirveler çiftçilerden çok yoğun ilgi gördü. Bu bizim için büyük mutluluk. Tarım sektöründe sadece Türkiye’de değil, dünyada da en büyük deneyime sahip bankalardan biriyiz. Finansal ürünlerin ötesinde; üreticinin tarladaki akıllı danışmanı olarak konumladığımız Deniz’den Toprağa gibi dijital ürünlerimizle bir bankadan beklenmeyecek atılımlar gerçekleştiriyoruz. Bizim için üreticimize hizmet, ülkemize hizmet anlamına geliyor. İlk günkü heyecanla tarım sektöründeki yolculuğumuza devam edeceğiz.”
“Bankamızın milli inovasyona öncülük etmesinden gururluyuz”
Uzun yıllardır Milli Cüzdan hayalinin peşinden koşarak, hemen her platformda Türkiye’ye yerli bir sistem kazandırma arzularını dile getirdiklerini belirten Ateş, Türkiye’nin önde gelen kurumları ile hayata geçirdikleri Ortak Ödeme Platformu ile hayallerinin gerçek olduğunu söyledi. Ateş, şöyle devam etti:
"Bankacılık hizmetlerinin Türkiye’de herkes için kolay ve erişilebilir kılınması ve özellikle milli verinin ülke içinde kalması açısından büyük önem arz eden Türkiye Ortak Ödeme Platformu’nda, bankacılık bilgi ve gücümüzün yanında, teknolojik altyapımızla da devredeyiz. Milli inovasyona öncülük etmenin haklı gururunu taşıyor, yakın zamanda uygulamaya girecek proje ile uluslararası bir açılımı da kolayca yapabileceğimize inanıyoruz”.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.