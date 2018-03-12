Denizbank A.Ş.’yi almak için görüşmeler yürüten Dubaili Emirates NBD PJSC,bankanın yabancı sahiplik limitini yüzde 5’ten yüzde 20’ye çıkarmak istiyor.

Banka tarafından Pazar günü yapılan açıklamada ayrıca, piyasa fiyatınının yüzde 10’undan düşük olmayacak bir iskontoyla yeni hisse çıkarılacağı ve böylece sermayenin 7,35 milyar dirhem (2 milyar dolar) artırılacağı belirtildi.

Bankanın mevcut toplam sermayesi 59,4 milyar dirhem seviyesinde. Artırım için 27 Mart’taki genel kurulda hissedarların onayına başvurulacak.

Geçen ay Bloomberg’e bilgi veren kaynaklar Emirates NBD’nin, Sberbank PJSC’ye ait Denizbank’ı satın almak için görüşmeler yürüttüğünü ve Mart’ta bir teklif yapılabileceğini bildirmişti.

Bloomberg’e değerlendirme yapan Securities & Investment Co. Analisti Chiradeep Ghosh, "Bu işlem bankanın satın almayı gerçekleştireceğinin güçlü bir göstergesi. Aksi takdirde bankanın sermayeye ihtiyacı yok" dedi. Bloomberg hesaplamasına göre Sberbank’ın sahip olduğu yüzde 99,9 hisse için 3,69 milyar dolarlık bir değerleme söz konusu olabilir.

(Business HT)