'DenizBank'ın kredi notu yükselebilir'

DenizBank, uzun vade yerel para notunun "BBB-", kısa vade yerel para notunun "F3" ve ulusal notunun "AAA(tur)"a yükseltilmesinin mümkün olabileceğini belirtti.

DenizBank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in 1 Haziran'da duyurusunu yayınladığı, Türkiye'nin ülke notu ile ilişkili olarak Türk bankalarında yaptığı değerlendirmenin ardından, 5 Haziran'da DenizBank'ın "BB+" olan uzun vade yabancı para notunun görünümünü "pozitif"ten "durağan"a çevirdiği hatırlatıldı.

DenizBank'ın "B" olan kısa vadeli yabancı para notu ile "3" olan destek notunun teyit edildiği ve 1 Haziran'da diğer bankalarla birlikte negatif izlemeye alınan finansal dayanıklılık notu "bb/RWN" olarak bu değerlendirmeden etkilenmediği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fitch Ratings, DenizBank'ın 'BB+' olan uzun vade yerel para notu, 'B' olan kısa vade yerel para notu ve 'AA (tur)' olan ulusal notunu 'pozitif izlemeye (RWP)' almıştır. Fitch Ratings değerlendirmesinde izlemenin, Emirates NBD'nin (ENBD) DenizBank'ın hisselerinin yüzde 99,85'ini satın almasına yönelik izinleri tamamlamasıyla sonlanacağını ve ENBD'nin kredi notunun desteği ile DenizBank'ın uzun vade yerel para notunun 'BBB-', kısa vade yerel para notunun 'F3' ve ulusal notunun 'AAA(tur)'a yükseltilmesinin mümkün olabileceğini belirtmiştir."