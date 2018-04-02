Bankadan KAP'a yapılan açıklamada, 30 Ocak'ta yapılan açıklamaya atıfta bulunularak, "İlgide kayıtlı açıklamamızda belirttiğimiz süreç halen devam etmekte olup; gelişmeler olması halinde kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.

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