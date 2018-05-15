MAYIS AYINDA SONUÇLANIR

Düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ateş, "Satış süreci inşallah Mayıs'ta sonuçlanır. Denizbank güzel bir varlık, çok rahat ve güzel günlerden geçmiyoruz... kurun geldiği seviye satış sürecini ne kolaylaştırdı ne zorlaştırdı" dedi.





750’Yİ AŞKIN ŞUBESİ VAR

Yurtiçinde ve Bahreyn'deki toplam 708 adet DenizBank şubesinin yanı sıra, DenizBank AG’nin toplam 43 adet şubesi bulunuyor.





