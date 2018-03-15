Mısır'ın Kızıldeniz sahillerindeki Dahab kasabasına tatil için giden hamile Rus turist, denizde doğum yaptı. Bu sıradışı anın görüntüleri plajdakiler tarafından Facebook’ta paylaşıldı.

Görüntüleri Facebook hesabından paylaşan Mısırlı bir kişi, ilk olarak kadının ani bir şekilde doğumunun gerçekleştirdiğini düşündüğünü açıkladı. Ancak akabinde hamile kadının suda doğumu planladığı, yanındaki adamın ise suda doğum konusunda uzmanlaşmış bir hekim olduğu anlaşıldı. Doğum sonrası anne, bebeğiyle sahilde kavuştu.

Sıradışı bu olay dünya basınında büyük ilgi gördü.

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